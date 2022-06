Ce fut la réaction de Gareth Bale lorsqu’il a appris qu’il recevrait cette reconnaissance de la part de la reine Elizabeth

Après une finale de saison chaotique pour Gareth Bale, le soleil a de nouveau brillé pour le Gallois après avoir annoncé qu’il recevrait une reconnaissance spéciale de la part de la reine Elizabeth pour avoir fait don de plus d’un million d’euros aux hôpitaux du Pays de Galles et d’Espagne lors de la première vague provoquée par le Covid-19.

À travers le profil qu’il a sur Twitter, le joueur du Real Madrid, au moins jusqu’au 30 juin, a reconnu qu’il se sentait honoré de figurer sur la liste exclusive que le chef de l’État avait conçue, notamment parce que le président fêtera ses 70 ans sur le trône. «C’est un moment de grande fierté pour ma famille et moi-même», a écrit la star.

Après que Gareth Bale ait célébré la cinquième Ligue des champions avec le merengue, la star internationale du football a assuré qu’il se sent plus que reconnaissant de pouvoir vivre de ce qu’il aime et ainsi aider le reste du peuple. De plus, le joueur a souligné que le sport fait déjà partie de son identité.

C’était la réaction de Gareth Bale après avoir été appelé par l’Ordre de l’Empire britannique

Mercredi dernier, le 1er juin, «The Cardiff Express» a reçu un coup spécial à sa porte, annonçant qu’il serait l’un de ceux choisis par Sa Majesté pour recevoir une décoration, pour le rôle humanitaire important qu’il a joué pendant la pandémie qui s’est déchaînée à début 2020.

«Le football est toute ma vie et je suis profondément honoré d’être reconnu par la reine», a déclaré Gareth Bale, qui sera considéré comme un gentleman aux yeux de l’Empire britannique.

Désormais, le Gallois pourra s’enorgueillir du même titre qui avait été attribué à David Beckham le 27 novembre 2003.