Ce célèbre artiste Nigerian s’est évanoui après avoir appris la mort de la reine Elizabeth II

Le décès de la reine d’Angleterre a failli engendrer une mort au Nigeria. James Brown s’est joint au reste du monde pour pleurer la mort de la reine britannique Elizabeth II quand il s’est effondré.

La presse locale rapporte que James Brown a partagé une vidéo de lui-même où il s’est effondré et a été surpris en train de se rouler par terre à la nouvelle de la mort de la reine Elizabeth. Il a légendé le message : «Mon cœur saigne. Je ne peux pas croire que la femme que j’admire est partie. C’est douloureux que la femme que j’admire et que j’admire, la femme de la Grâce et des Principes m’ait laissée dans ce monde méchant. Tu vas profondément me manquer ma MÈRE LA REINE ELIZABETH», a-t-il écrit.

Le palais de Buckingham, jeudi soir, a annoncé que la reine Elizabeth II est décédée paisiblement au château de Balmoral en Écosse. Le roi Charles et la reine ont séjourné à Balmoral jeudi soir. Les médecins avaient «recommandé qu’elle soit placée sous surveillance médicale», selon un communiqué du palais de Buckingham publié plus tôt jeudi après-midi.

Plusieurs membres de la famille royale s’y sont rendus, dont les princes Charles et William mais aussi la princesse Anne et le prince Andrew ainsi que Harry. À ce jour, plusieurs célébrités et stars du football mondial tel que Cristiano Ronaldo, David Beckham, Gareth Bale et autres ont rendu un hommage vibrant pour la femme.