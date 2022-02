«Ce but de Kylian Mbappé pourrait être le but qui…»

Un exploit à la dernière minute de Kylian Mbappé a permis au Paris SG de remporter un succès mérité contre le Real Madrid (1-0), mardi, dans un 8e de finale aller de Ligue des champions.

Selon la presse madrilène, le but tardif de Kylian Mbappé lors de PSG-Real est une bonne nouvelle pour les Merengues.

«Le but de Mbappé est le but qui ouvre la porte à l’espoir. Oui, je l’ai bien dit. Le but de Mbappé permet aux Madridistas de croire à la qualification pour les quarts de finale et à l’élimination du PSG», ose ainsi Tomas Roncero, le rédacteur en chef du quotidien madrilène, qui ne cache pas son fort penchant pour les Merengues.

Roncero développe son propos: «Le 0-0 est un résultat très dangereux car il n’y a plus les buts à l’extérieur qui comptent double. Cela aurait fait jouer Madrid pour spéculer avec le 0-0 au match retour car ils sauraient que dans le pire des cas, il y aurait une prolongation.»

Avec ce score, le Real va être forcé de retrouver une nature plus conquérante qui lui va mieux, estime le journaliste madrilène. «De cette façon, avec le 1-0, il doit jouer avec ambition, il doit passer à l’attaque, il ne peut pas spéculer, il doit être vertical, mettre Bale, Benzema, Vinicius, sortir Valverde, Marcelo… Mettre toute l’artillerie. Parce qu’il faudra gagner le match.»

Or, un Real Madrid qui ne joue pas bien n’est pas un Real Madrid, selon Roncero. «Le Real ne peut pas jouer à l’italienne, il doit être comme durant toute son histoire. La Coupe d’Europe est teinte en blanc précisément pour cette raison, pour le courage du Real et, par conséquent, Mbappé nous a rendu service par inadvertance. Ce but de Mbappé pourrait être le but qui qualifie Madrid pour les quarts de finale.» Réponse dans trois semaines à Bernabeu…