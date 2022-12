CdM 2022 : Samuel Eto’o sort du silence après son agression sur un youtubeur algérien !

Georgina Rodriguez s’est rendue au Qatar pour soutenir son partenaire Cristiano Ronaldo, dont l’équipe du Portugal doit affronter la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde mardi.

Après avoir partagé sur les réseaux sociaux des clichés posant dans les tribunes avec leurs enfants, le célèbre influenceur a également posté samedi une photo aux côtés de la star portugaise.

Elle avait assisté à la défaite du Portugal contre la Corée du Sud, son premier match en personne du tournoi, ce n’était donc pas un début heureux pour son expérience à la Coupe du monde de cette année.

La photo sexy de Georgina Rodriguez sur une plage du Qatar

Alors que Ronaldo s’entraîne avec ses coéquipiers portugais avant leur duel crucial de mardi, Georgina profite du beau temps sur les plages du Qatar.

La mannequin a posté une story Instagram dans laquelle elle a posé dans son bikini vert sexy, ce qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo et le jour de congé du Portugal

Le Portugal ne jouant que mardi, lors du dernier des huit derniers 16 matches, ils ont eu plus de temps et Ronaldo et ses coéquipiers ont pu profiter d’un temps d’arrêt alors qu’ils se préparent à affronter la Suisse.

Après le tournoi, le couple devrait ranger ses affaires à Manchester et quitter l’Angleterre, après que Ronaldo a mis fin à son contrat avec les Red Devils d’un commun accord. L’attaquant de 37 ans est actuellement agent libre à la recherche d’une nouvelle équipe.