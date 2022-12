CdM 2022 : Pelé envoie un message à Kylian Mbappé depuis l’hôpital

En fin de soirée jeudi, il a eu recours aux réseaux sociaux pour répondre à Kylian Mbappé, qui, la semaine dernière, a demandé à ses supporters de «prier pour le Roi», hospitalisé à l’hôpital Israelita Albert Einstein, à São Paulo.

«Merci, Kylian Mbappé. Je suis content de te voir battre un autre de mes records dans cette Coupe du monde, mon ami», a écrit l’ancien international brésilien, qui continue de se remettre d’une infection respiratoire.

Thank you, @KMbappe. I'm happy to see you breaking another one of my records in this Cup, my friend! ❤️🙏🏾

