CdM 2022 : le troisième but argentin de Lionel Messi aurait dû être refusé, voici la raison

C’est une nouvelle polémique liée à l’arbitrage de cette finale qui fait débat. Le second but de Lionel Messi aurait dû être annulé en raison de la présence de remplaçants argentins sur le terrain.

Décidément, l’arbitrage de Szymon Marciniak, fait beaucoup parler après la défaite des Bleus en finale contre l’Argentine. Le penalty sifflé en faveur de l’Argentine est jugé généreux par beaucoup mais c’est le troisième but argentin, inscrit par Lionel Messi à la 110′ minutes dont on entend parler depuis ce matin.

Des images montrent la présence, sur le terrain, de joueurs argentins remplaçants, avant que Messi n’inscrive ce but. En aucun cas les remplaçants ne doivent rentrer à l’intérieur du rectangle vert.

Selon l’alinéa 9 de la loi 3 du football, la règle est très claire : «Si, après qu’un but a été marqué, l’arbitre se rend compte, avant la reprise du jeu, qu’une personne supplémentaire se trouvait sur le terrain de jeu au moment où le but a été marqué, l’arbitre doit refuser le but si la personne supplémentaire était : un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, ou un officiel de l’équipe qui a marqué le but, le jeu reprendra par un coup franc direct à l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire».

Ce but aurait donc dû être refusé si l’arbitre avait suivi les lois à la lettre. Difficile cependant de refuser un but aussi important, vu le contexte, pour deux joueurs qui dépasse une ligne d’un petit mètre.