CdM 2022 : le premier pronostic de Emmanuel Macron pour la finale France-Argentine

En Argentine, il y a un scandale médiatique en cours. Il s’agit de Wanda Nara qui s’est finalement séparée du footballeur Mauro Icardi après plusieurs années de relation controversée. Suite à cela, le frère du footballeur a intervenu et déclare la guerre à Wanda Nara.

Mauro et Wanda ont eu l’une des romances les plus notoires et maintenant les deux sont totalement éloignés. Ce scandale a commencé l’année dernière lorsque Wanda Nara elle-même a découvert l’infidélité d’Icardi avec l’actrice argentine China Suárez.

Désormais, Wanda Nara semble se venger car elle a entamé une relation avec L-Gante avec qui elle n’hésite pas à se faire voir dans les rues de Buenos Aires. Après avoir connu les sorties successives et récentes, celui qui a crié au ciel n’a été ni plus ni moins que le frère de Mauro Icardi, Guido Icardi.

Il n’a pas hésité à placer une photographie de Wanda Nara dans un bikini et la décrire comme : «un être vivant dégoûtant». À la surprise de beaucoup, Guido Icardi a ajouté : «Et je ne fais pas référence à son physique donc ils ne me sautent pas au cou ! Cette photo est celle qui me semble sortir le mieux».

Guido a ensuite posté une autre photo de la blonde et mère de ses nièces avec le texte : «dégoût». Enfin, Guido Icardi a ajouté un nouveau message pour tous ses followers puisque ce qu’il avait dit a immédiatement provoqué une énorme polémique.

«Quoi qu’ils disent. L’hypocrisie… voyons s’il me dénonce pour avoir dit ce que je pense aussi, oh non, il ne touche pas 1 euro de ma part», a écrit Guido, ajoutant un emoji de chat pleurant de rire.