CdM 2022 : le message de Cristiano Ronaldo avant le match Maroc-Portugal

Erik ten Hag a accordé, ce mercredi, une longue interview aux plateformes officielles de Manchester United, dans laquelle il a rompu le silence face à l’accord conclu avec Cristiano Ronaldo, qui rendait possible la résiliation du contrat entre les deux.

Interrogé sur l’impact qu’a eu le «au revoir» de l’international portugais sur la planification du marché des transferts d’hiver, le sélectionneur des diables rouges s’est montré avare de mots, mais qu’il soit bien entendu que cela ne fera pas une grande différence.

«Il est parti et c’est du passé. Maintenant, nous regardons vers l’avant, vers l’avenir», a lancé l’entraîneur néerlandais, qui a également renforcé l’importance que les «normes» et la «discipline» prendront dans la gestion de l’effectif maintenant.

«Nous avons de grandes ambitions, et si vous les avez, vous devez fixer les normes les plus élevées et les atteindre tous les jours. C’est la seule façon de s’améliorer et d’évoluer. Comme je l’ai dit, je suis content de là où nous en sommes, mais je vois beaucoup d’éléments à améliorer», a-t-il ajouté.