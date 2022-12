CdM 2022 : la réaction dingue de Kylian Mbappé sur le penalty manqué de Harry Kane !

Auteur d’un doublé face à l’Argentine, mais éliminé aux tirs au but, Weghorst a eu deux déception à la fin du match. Outre l’élimination en quart de final, l’attaquant néerlandais a été déçu par le comportement de Lionel Messi.

Le match nul des quarts de finale entre les Pays-Bas et l’Argentine a offert une victoire pour les argentins après la séance de tirs au but réussie. Dans la zone mixte, il y a eu une confrontation entre Messi et l’attaquant néerlandais Weghorst qui a parlé dans la zone mixte en faisant référence à ce petit accrochage qu’il a eu avec le footballeur argentin.

«Je voulais lui serrer la main après le match, j’ai beaucoup de respect pour lui en tant que footballeur mais il a jeté ma main sur le côté et ne voulait pas me parler, mon espagnol n’est pas très bon mais il m’a dit des mots irrespectueux et cela me déçoit, vraiment déçu». Ce sont les mots de l’attaquant qui a marqué deux buts pour son équipe une fois que Messi l’a insulté.