CdM 2022 : la réaction de Neymar après l’élimination du Brésil (photo)

L’acteur est réapparu publiquement au Red Sea Film Festival, où il a avoué qu’ils étaient en pourparlers pour «Rush Hour 4».

Nombreux sont les acteurs qui obtiennent la reconnaissance de l’industrie hollywoodienne et au fil des années, ils perdent le fil, comme cela est arrivé à Jackie Chan, une interprète qui a marqué différentes époques grâce à des rôles tels que M. Han dans ‘Karate Kid’, ou Detective Lee dans ‘Rush Hour’, entre autres.

Un acteur dont la piste a été perdue, mais qui est revenu sur scène après avoir partagé la vedette avec Chris Tucker dans l’une des sagas d’action et de comédie les plus emblématiques du cinéma, celle de ‘Rush Hour’ .

Un duo qui est apparu pour la première fois sur la bande originale de 1998, mais qui est revenu jusqu’à deux fois de plus, et qui pourrait maintenant avoir une quatrième partie plus tard.

Préparer un quart de ‘Rush Hour’

Tout est dû à l’apparition publique de Jackie Chan au Red Sea Film Festival, où l’acteur est apparu à la surprise de tout le public présent, et où il a évoqué son probable retour sur grand écran grâce à son projet le plus mémorable. à ce jour.

Malgré le fait que le troisième film soit sorti il y a 15 ans, l’histoire pourrait être reprise maintenant, et comme l’assure l’acteur et a recueilli ‘Deadline’, ils travaillent déjà sur le quatrième film : «On parle du quatrième volet de cet instant». Un aveu qui n’a cependant pas apporté plus de détails, puisqu’on ignore encore qui sera le réalisateur et si Chris Tucker sera également de retour.

Et c’est que les rumeurs d’un quatrième opus sont déjà sorties à des occasions précédentes, même s’il ne s’agissait pas de rumeurs solides.

Il y a trois ans, Tucker lui-même a laissé entendre lors d’une apparition sur le podcast «Winging It» que le film était en préparation, mais finalement il n’y avait plus de nouvelles à ce sujet.