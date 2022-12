CdM 2022 : la réaction de Macky Sall après l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale

L’Angleterre a battu le Sénégal 3-0 ce dimanche soir en 8ème de finale du Mondial au Qatar. Suite à la défaite, le Président Macky Sall a tenu a exprimer sa solidarité à toute l’équipe du Sénégal après cette élimination en huitième de finale.

La défaite fait mal tout comme l’élimination des Lions qui ont perdu contre l’Angleterre ce dimanche (3-0). Dépassés par une grande équipe des Three Lions, les hommes d’Aliou Cissé ont vu s’arrêter net ce soir leur aventure dans ce mondial Qatari.

A la fin du match, le Président Macky Sall a tenu un message d’encouragement aux Lions via son compte twitter. «Chers Lions, vous n’avez pas démérité. Et vous avez joué sans Sadio, Kouyaté et Gana. Vous êtes parmi les 16 meilleures équipes du monde et l’Angleterre était un adversaire de taille. Bon courage et bonne chance pour les prochaines échéances!», a déclaré Macky Sall.