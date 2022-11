CdM 2022 : la réaction de Didier Drogba après la victoire du Ghana face à la Corée du Sud

La Corée du Sud s’est incliné face au Ghana (3-2), à l’issue d’un match au scénario invraisemblable. Quelques minutes après ce beau succès, Didier Drogba a félicité les hommes d’Otto Addo.

«Les Black Stars ont souffert mais ont remporté la victoire. Bravo aux Ghana Boys», a posté la légende sur son compte Twitter.

The BlcakStars @ghanafaofficial suffered but got the win

Well done Ghana Boys 🇬🇭 🇬🇭 🇬🇭 @FIFAWorldCup

— Didier Drogba (@didierdrogba) November 28, 2022