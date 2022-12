CdM 2022 : la réaction de Didier Drogba après la qualification du Maroc en demi-finales

Les Marocains sont devenus, samedi, la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d’un Mondial. Quelques minutes après ce beau succès, Didier Drogba a félicité les hommes d’Walid Regragui.

Le Cameroun de Roger Milla en 1990 et le Sénégal d’El-Hadji Diouf en 2002 s’en étaient approchés de très près, le Ghana d’Asamoah Gyan encore plus en 2010, quand il avait fallu une main volontaire de Luis Suarez puis une séance de tirs au but pour le priver de demi-finale.

Samedi, le Maroc y est parvenu, enfin, au prix d’un courage admirable et d’une défense de fer, au fil d’un parcours redoutable qui l’a vu affronter en poules la Croatie, vice-championne du monde, et la Belgique, 3e du précédent Mondial, avant de se frotter avec succès à deux grandes puissances du soccer mondial, l’Espagne puis le Portugal, en phase à élimination directe.

«Ça y est, ils l’ont fait ! ! ! ! Bravo le Maroc pour cet exploit. Vive l’Afrique !», a immédiatement tweeté Didier Drogba, légende du football africain qui n’a jamais pu approcher cet accomplissement historique avec la Côte d’Ivoire.