CdM 2022 : la réaction d’Achraf Hakimi à la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale

Achraf Hakimi, le défenseur du Maroc élu homme du match de la victoire contre le Canada (2-1) qui qualifie son équipe pour les 8es de finale du Mondial 2022, a confié son sentiment.

«On est tellement heureux de la qualification. On a fait un travail fantastique, bravo à toute l’équipe. Ce n’est pas qu’une équipe, c’est une famille. On a un groupe incroyable, les joueurs, les gens travaillent pour nous. On a vraiment un bon groupe avec une bonne mentalité.

Dès le premier jour ici on s’est dit que c’était le moment de changer la mentalité de tous les joueurs et que notre génération fasse des choses positives. On a mérité d’écrire cette page d’histoire aujourd’hui. Je suis fier de jouer pour le Maroc et d’avoir rendu tout le peuple marocain fier.», a-t-il déclaré.