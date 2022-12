CdM 2022 : la FFF a porté réclamation pour contester le score de Tunisie-France

Ce vendredi, les Lions Indomptables jouent leur qualification pour les huitièmes de finale face au grand Brésil. A 48H de cette rencontre le président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto’o est sorti de son silence.

«Il n’y a pas de plus grand plaisir que de voir la prochaine génération de Lions viser des étoiles pendant cette Coupe du monde. Deux jours avant que nous jouions notre dernier match de groupe», a écrit Samuel Eto’o sur Twitter.

#TeamCameroon 🇨🇲 There is no greater pleasure than witnessing the next generation of Lions reach for stars during this #WorldCup. Two days to go until we play our final group match 🔥 pic.twitter.com/TXJEsSBZAi

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) November 30, 2022