CdM 2022 : la compagne de Cristiano Ronaldo, critique l’entraîneur du Portugal après l’élimination (photo)

Le couple de Cristiano Ronaldo est tombé amoureux de ses fans lors d’une séance photo en faisant de l’exercice.

Georgina Rodriguez est l’un des modèles les plus célèbres au niveau international. Même l’Espagnol a sa propre émission de télé-réalité Netflix et a récemment annoncé la deuxième saison de «Soy Georgina». «Ma mère, j’ai hâte de le voir, super, mon amie», lui a écrit le journaliste Iván García, qui fait partie de son groupe d’amis le plus proche.

De son côté, Cristiano Ronaldo traverse son pire moment sur le plan sportif, pour lequel il a été séparé par l’entraîneur de Manchester United. C’est pourquoi le joueur a laissé une déclaration via son compte Instagram officiel.

«Comme je l’ai toujours fait tout au long de ma carrière, j’essaie de vivre et de jouer dans le respect de mes collègues, de mes adversaires et de mes entraîneurs. Cela n’a pas changé. Je n’ai pas changé», a-t-il commencé.

Et il a précisé : «Je suis la même personne et le même professionnel que j’ai été au cours des 20 dernières années en jouant au football d’élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus de prise de décision (…)

En ce moment, je me sens que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n’importe quel match. «Céder à la pression n’est pas une option. Cela ne l’a jamais été. C’est Manchester United, et United doit se tenir debout. Bientôt nous serons à nouveau ensemble», a conclu Cristiano.

Ce samedi, Georgina Rodríguez a publié une incroyable séance photo depuis la salle de sport faisant la promotion de sa marque de vêtements de sport préférée, la même utilisée par des personnalités telles que Michelle Salas et Shannon de Lima. «Gym + @aloyoga» a-t-il écrit dans la légende et tout le monde a adoré.

Sur les photos, Georgina a posé dans un ensemble haut et legging blanc cassé. La publication Instagram a rapidement dépassé le million de likes et 4 600 commentaires.

Sa sœur, Ivana Rodríguez, lui a écrit «Bébé, bébé ! Comme c’est divin». «bodyoooo», «Marta diaz 2.0?» et «Beauté !! Divina» étaient quelques-uns des messages de ses fans.

