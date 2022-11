CdM 2022 : «Je n’ai pas célébré mon but contre le Cameroun parce que…», Breel Embolo

Désormais sans club après sa séparation avec Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pu retenir ses larmes lors de l’hymne du Portugal face au Ghana, jeudi pour l’entrée en lice de la sélection portugaise en Coupe du monde.

Le quintuple Ballon d’or (37 ans) qui dispute sans doute son dernier Mondial est apparu extrêmement ému durant l’hymne portugais à quelques minutes de son entrée en lice au Mondial face au Ghana.

Il n’a pu retenir ses larmes. Les raisons de cette vive émotion sont sans doute multiples pour celui qui vit des moments très agités depuis de longs mois.

Cristiano Ronaldo was in tears before playing in his fifth World Cup 🥺 pic.twitter.com/54kvAHzFLc

— B/R Football (@brfootball) November 24, 2022