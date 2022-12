CdM 2022 : Harry Kane sort du silence après son penalty manqué face à la France

Le Portugal l’a mauvaise après son élimination de la Coupe du monde par le Maroc, samedi, en quart de finale. Bruno Fernandes et Pepe accablent l’arbitre argentin de la partie.

C’est historique: le Maroc est devenu samedi le premier pays africain à valider son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde. Cela aux dépens du Portugal (1-0).

Grand favori de cette rencontre, le collectif lusitanien a failli à cette occasion, dominateur certes mais incapable de prendre à revers la solide défense des Lions de l’Atlas, tenue de main de maître par Bono dans les bois. Résultat: une défaite amère, et beaucoup de frustration exprimée dans la foulée.

«Il est inacceptable qu’un Argentin nous arbitre aujourd’hui après ce qui s’est passé hier, avec Messi qui s’est plaint (La Pulga avait critiqué l’arbitrage du quart entre l’Albiceleste et les Pays-Bas, ndlr), dixit Pepe, vent debout contre l’officiel Facundo Tello. Après ce que j’ai vu aujourd’hui, ils peuvent donner le titre à l’Argentine maintenant !»

Et le défenseur vétéran, qui a manqué l’immanquable dans le temps additionnel, d’ajouter: «On n’a pas joué en seconde période et il n’y a eu que huit minutes de temps additionnel. On a travaillé très dur. Huit minutes de plus ont eu lieu et il n’y a pas eu de jeu.»

Bruno Fernandes, dans les coulisses du stade Al Thumama, n’était pas plus clément avec le sifflet argentin. «C’est très étrange d’avoir un arbitre qui a encore son équipe nationale en compétition alors que nous, nous n’avons pas d’arbitre portugais. Nos arbitres arbitrent la Ligue des champions, donc ils ont la qualité et le niveau pour être ici.

Ces arbitres n’arbitrent pas la Ligue des champions, ils ne sont pas habitués à ce type de matches, ils n’ont pas le rythme pour ça. Ils ont clairement fait pencher le match.

En première mi-temps, il y a un penalty clair sur moi. Je suis isolé et jamais de ma vie je me laisse tomber quand je suis seul devant le gardien de but et que je peux tirer au but.»