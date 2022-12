CdM 2022 : Fernando Santos répond aux critiques sur la non-titularisation de Cristiano Ronaldo

Après la qualification en demi-finale suite à la victoire 2-1 sur l’Angleterre, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, s’est présenté tout heureux au micro de TF1 après la victoire des Bleus et annonce déjà les couleurs pour le choc France-Maroc.

«C’est fabuleux parce que c’était un gros match, on a rencontré une très belle équipe de par ce qu’elle est capable de faire, mais on a répondu, c’est magnifique pour l’ensemble des joueurs de pouvoir accéder au dernier carré, il faut savourer.

On a envie de suspendre le temps quand il y a des résultats, on est en demi-finale, ça n’est pas rien. On va savourer et il faudra qu’on bascule sur mercredi. Ce soir, il y a la qualité et un mental, un état d’esprit, on est peut-être un peu heureux même si c’est nous qui leur donnons les munitions, c’est avec le coeur et les tripes qu’on a tenu ce but d’avance.

Écouter, chaque chose en son temps, on va savourer, on connaissait notre adversaire potentiel, on va le préparer avec beaucoup de sérieux parce que cette équipe du Maroc mérite la reconnaissance.

C‘est certain qu’ils ne faisaient pas partie des équipes qu’on attendait là, mais ça n’est pas une surprise quand on voit leur parcours, ils ont pris un seul but, ça n’est plus une surprise, mais ça, c’est à partir de demain, ce soir on va profiter..», a-t-il déclaré.