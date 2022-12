CdM 2022 : Emmanuel Macron envoie un message aux marocains après la défaite face à la France

Plus connue sous le nom de «La petite amie de la Coupe du monde», Ivana Knoll a fait sensation lors des matchs croates au Qatar 2022, mais avec Ana Maria Markovic, une footballeuse croate qui a maintenu son soutien à son équipe, elle a la concurrence comme la plus belle de son Pays.

Markovic est une joueuse de Grasshopper, originaire de Suisse, et a publié sur ses réseaux sociaux une photo en uniforme croate après la défaite contre l’Argentine. Elle a écrit : «Quoi qu’il en soit, je suis à nouveau fière de toi», où elle précise que elle peut rivaliser avec Ivana Knoll pour être la fan la plus sexy de l’équipe dirigée par Luka Modric.

L’image de Markovic a été prise dans la Riviera Maya de Quintana Roo, au Mexique, où elle passe ses vacances et est considérée comme la plus belle joueuse de football du monde, bien qu’elle n’aime pas être considérée comme la plus sexy.