CdM 2022 : Deschamps tacle l’arbitre après la défaite des Bleus face à l’Argentine en finale

Après un match complètement fou, l’Equipe de France s’est inclinée en finale de Coupe du monde contre l’Argentine. La rencontre s’est décidée à l’issue d’une séance de tirs au but crispante qui a tourné en faveur de l’Albiceleste (4 tab à 2). Avant ça, l’arbitre a été régulièrement sollicité et sa performance ne semble pas avoir convaincu Didier Deschamps.

Les regrets étaient d’autant plus lourds que certaines décisions arbitrables étaient pour le moins contestables, à l’image du penalty sanctionnant un léger contact entre Ousmane Dembélé et Angel Di Maria en première période, la faute sur Kylian Mbappé oubliée sur l’action du deuxième but ou un penalty non sifflé après un contact sur Marcus Thuram. Interrogé à l’issue de la rencontre, Didier Deschamps a d’ailleurs pointé du doigt la prestation de Szymon Marciniak.

«J’aurais préféré que vous ne posiez pas la question. Je vais faire attention à ce que je dis. Il a été comme il a été là, il aurait pu être pire, il aurait pu être meilleur, il y a des décisions qui peuvent amener à discussion, comme c’est le cas dans tous les matches. Avant la finale, je me suis permis de dire que l’Argentine n’avait pas été malheureuse, je ne vais pas dire l’inverse après le match», a confié le sélectionneur français, non sans amertume.

Pour autant, l’ancien milieu de terrain ne souhaitait pas minimiser les mérites des Argentins. «Mais je ne veux surtout pas enlever le mérite qu’ils ont à remporter cette Coupe du monde. J’ai discuté avec une personnalité de l’arbitrage après le match, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Bravo à l’équipe d’Argentine», a-t-il ajouté, bien conscient que certaines décisions arbitrales en faveur des Bleus étaient également tendancieuses.