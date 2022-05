Casemiro répond à Mohamed Salah : «Celle-ci sera une autre finale»

Remplir le dernier mois de son contrat avec Manchester United, Edinson Cavani a supposé qu’il envisageait de quitter le club lorsqu’il a appris la signature de Cristiano Ronaldo, fin août de l’année dernière.

«Quand c’est arrivé (la signature de Ronaldo), j’ai pensé que c’était bon pour le club. Mais, connaissant le monde du football, la première chose que j’ai faite a été d’appeler mon frère [ndr et manager, Walter Fernando Guglielmone]. Je lui ai dit : “Fernando, si c’était arrivé il y a une semaine, je t’aurais demandé de chercher un autre club”», a avoué l’Uruguayen dans une interview à ESPN.

Et il a ajouté : «Ce n’est pas que je ne voulais pas jouer avec Cristiano Ronaldo. Rien de cela. J’ai eu l’occasion de le rencontrer, c’est un grand professionnel, il a ses objectifs, et c’est fondamental pour un athlète. Mais après toutes ces années, je sais comment les choses fonctionnent dans le football. C’est pourquoi j’ai parlé à mon frère.»

«J’ai compris la situation. Ce n’est pas que je ne pouvais pas jouer plus à mon poste, mais il y a des choses dans le football aujourd’hui qui sont différentes de ce qu’elles étaient il y a quelque temps. Comme tout s’est passé si vite, je n’ai jamais eu ce sentiment (que je ne jouerais pas). Mais je me suis dit : jouons, faisons du mieux que nous pouvons», a-t-il poursuivi.

À ce stade, Cavani, 35 ans, n’a marqué que deux buts en 18 matchs toutes compétitions confondues, après avoir débuté en seulement sept.

«Indépendamment des blessures, qui m’ont un peu éloigné cette saison, j’ai aussi vécu des situations difficiles, différentes de celles que j’ai connues par le passé. Au bout de quelques mois, j’ai rappelé mon frère et lui ai dit : ‘Tu te souviens de quoi nous avons parlé au début de la saison ?’ Il répondait : Pensez positif, vous ferez du bon travail. (…) Mais, dans ma façon de voir et de penser le football, la façon dont tout s’est passé a fini par me donner raison», a-t-il conclu.