Casemiro : le véhicule ostentatoire dont Casemiro se vante lors de ses entraînements avec le Real

Carlos Casemiro est l’un des joueurs les plus influents du Real Madrid. Et bien que beaucoup considèrent sa carrière comme terminée, le joueur se sent très serein, car son contrat reste en vigueur jusqu’en 2025 et il pourra continuer à profiter d’un salaire privilégié.

Casemiro, qui est au Real Madrid depuis près de 10 ans, est l’un des milieux de terrain les plus réguliers de l’équipe et fait parfois office de capitaine. Son salaire annuel de 12 millions d’euros est donc plus que justifié.

Actuellement, le joueur brésilien et ses proches peuvent profiter du meilleur style de vie. Bien qu’il n’ait jamais été connu pour être une personne ostentatoire, Carlos a une grande faiblesse qui l’a amené à gaspiller des milliers d’euros sans aucun regret : les voitures de luxe.

Casemiro fait partie de ces joueurs qui n’ont aucun problème à utiliser les voitures attribuées par le club. Cependant, lorsqu’il ne conduit pas son Audi RS7 Sportback Quattro, il devient le centre d’attention en exhibant un luxueux Range Rover Sport.

Combien coûte le Range Rover de Casemiro ?

Ce modèle est l’un des plus exclusifs du constructeur anglais Land Rover et son prix de marché commence à partir de 250 mille euros, un chiffre très intimidant qui ne génère aucun type de problème dans les finances du footballeur, qui gagne mensuellement un peu plus d’un million euros.

A 30 ans, Casemiro a encore une régularité plus qu’acceptable au Real Madrid. De plus, si tout se passe bien jusqu’à la fin de l’année, il pourra disputer la Coupe du monde du Qatar avec l’équipe nationale brésilienne.