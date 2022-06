Casemiro : «Le Real Madrid ne peut jamais être laissé pour…»

«J’ai des doutes», a commencé par dire Leonel Pontes sur la possibilité, parfois évoquée, que Ronaldo décide de mettre fin à sa carrière de footballeur en tant que joueur du Sporting.

«L’important est que Cristiano Ronaldo finira par sa propre décision et je doute qu’il revienne au Sporting, mais seule sa tête régnera. Je pense qu’il continuera à jouer pour Manchester United parce qu’il n’est pas un joueur et personne à tourner le dos au défi», a déclaré l’entraîneur, interrogé ce mercredi sur Rádio Renascença.

«Je pense qu’il peut en venir à sentir que pour répondre aux attentes d’un club de la taille du Sporting, il doit encore être capable de donner une bonne réponse et ne pas être un de plus, et il n’en est plus un, il est spécial», ajouté.

On rappelle que Leonel Pontes, également de Madère, était l’entraîneur et le tuteur de Cristiano Ronaldo au Sporting. «C’est un champion, sur et en dehors du terrain, et il réalise quelque chose de très important qui était l’amitié d’un groupe de personnes qui faisaient partie de sa vie.

Je me souviens qu’il a une relation privilégiée avec Miguel Paixão, José Semedo, Luís Lourenço et cela pour quelqu’un à son niveau est quelque chose à valoriser.

J’ai, avant tout, une relation de respect pour le chemin et le travail qu’il a développé, pour l’évolution qu’il a eue en tant que personne et professionnelle, nous maintenons un relation d’amitié, mais chacun sait être à sa place», a-t-il déclaré.