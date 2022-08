Casemiro lâche la vérité : «J’ai parlé avec mon agent et je lui ai dit que…»

Le milieu de terrain déjà de Manchester United continuera d’être lié à l’Espagne via son club de sports électroniques, Case Esports, qui est une référence dans l’industrie.

Casemiro est devenu l’un des grands protagonistes de la semaine dernière. Le milieu de terrain a fait part au Real Madrid de son désir de quitter le club pour réaliser l’un de ses grands objectifs : jouer en Premier League.

Un objectif qu’il remplira très prochainement avec le maillot de Manchester United , où il partagera un vestiaire avec d’anciens coéquipiers comme Raphaël Varane et, pour l’instant, aussi avec Cristiano Ronaldo.

C’était ce lundi qu’avait lieu un acte commémoratif pour le numéro 14, qui s’est effondré à plusieurs reprises lors de ses adieux à ce qu’il considère toujours comme «la meilleure équipe du monde», et dans laquelle il reviendra dans le futur, tout comme Il a lui-même assuré de redonner à Madrid ce qu’il a donné au cours de ces 10 années.

Votre investissement dans l’e-sport

Maintenant, Case se dirige vers l’Angleterre pour jouer dans une ligue complètement différente, mais toute sa vie n’a pas déménagé en Grande-Bretagne, mais le footballeur laisse plutôt l’une de ses grandes entreprises en Espagne : sa propre équipe de sport électronique. Et c’est que le 29 octobre 2020, il a fondé Case Esports, un club qui en près de deux ans est devenu l’une des références en Espagne.

Un club qui se bat déjà dans différents jeux vidéo tels que League of Legends, Valorant, FIFA et CS:GO, entre autres, et qui a connu une croissance fulgurante ces derniers temps, également en termes de fans, puisqu’il compte actuellement plus de 40 000 followers sur votre profil Instagram. Une équipe esport qui est devenue un investissement pour le nouveau joueur de United, qui gardera un œil sur l’Espagne.

Il n’est pas le seul madridista à investir dans cette industrie, comme l’a également fait Thibaut Courtois, qui est l’un des propriétaires, avec Borja Iglesias, du DUX Internacional de Madrid, qui évolue en première RFEF et en 2e division féminine avec Logroño, et qu’il a également sa propre équipe de sports électroniques, participant à des jeux vidéo tels que FIFA et NBA 2K.