Casemiro : «J’ai affronté Messi, Neymar ou Suarez mais l’adversaire le plus coriace…»

Il y a des fans de foot qui croient fermement – et peut-être avec raison – que nous parlerions de Ronaldo Nazario en tant que GOAT s’il n’y avait pas les graves blessures qu’il a subies au cours de sa carrière. Ronaldo était terriblement bon.

C’était presque comme s’il pratiquait un sport complètement différent de tout le monde. Après une saison impitoyable avec le FC Barcelone, où il a marqué 47 buts en 49 matchs, Ronaldo a rejoint l’Inter Milan en 1997.

L’Auriverde était le meilleur attaquant au monde comme l’est aujourd’hui un certains Kylian Mbappé. Hier, la presse internationale annonce un accord de 50 millions d’euros par an pour le Bondynois s’il signait au Real Madrid. Un chiffre qui a tout simplement rendu fou Ronaldo Nazario.

Présent sur le plateau de Bobo Tv, Ô Fenomeno a halluciné sur le futur salaire de Mbappé au Real Madrid. Accompagné par Christian Vieri dans l’émission sur la plateforme Twitch. R9 dit à l’ancien attaquant Italien qu’ils étaient nés dans la mauvaise génération. Ronaldo, meilleur attaquant du monde, n’a pas bénéficié de ce salaire à l’époque. Forcément il est jaloux de Kylian Mbappé.

«Il est très fort, il a cette vitesse et ce sang-froid devant le but qui le conduiront à être le numéro un. Et j’ai lu la nouvelle selon laquelle il allait venir au Real Madrid et qu’il allait être payé 50 millions par an….. On s’est trompé de génération ! (rires).

Mais l’industrie du football se développe tellement qu’il est normal que les stars gagnent de plus en plus d’argent. Si c’est comme ça aujourd’hui, c’est aussi parce qu’il y avait des joueurs qui les ont inspirés, comme nous l’avons fait.», a-t-il déclaré.