Casemiro avoue : «La grande vertu de cette équipe est…»

Thibaut Courtois l’a défini en deux mots : «Real Madrid». Le gardien blanc a fait le bilan du match épique face à Manchester City devant les micros Movistar+.

«On a continué à y croire jusqu’au bout, juste avant un arrêt clé, Mendy s’envole. On a fait 1-1 et ils avaient l’air mort. Dans le temps additionnel on a essayé de bien défendre passes, un Vini sans faute manqué… Mais ce but, ce moment… Le 1-1 on ne dira pas foutu, mais ils savaient que tout peut arriver», a déclaré Courtois, qui a rappelé que Madrid avait aussi battu le PSG et Chelsea de manière épique

«On a éliminé de très grosses équipes, qui ont dépensé beaucoup d’argent pour gagner la Ligue des Champions. Aujourd’hui c’était plus à cause des dernières minutes et c’est plus incroyable».

«On a vraiment envie de revenir en finale. Quand tu arrives en finale, tout le monde a une énorme envie, peu importe qui en a déjà 3 ou 4».