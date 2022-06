Carvajal avoue : «J’ai joué contre Messi et Neymar mais celui qui m’a le plus impressionné…»

Sergio Ramos est un athlète qui entretient une excellente relation avec la mode et qui attire l’attention avec ses styles uniques sur et en dehors du terrain, en raison des combinaisons colorées qu’il porte pour assister aux événements les plus importants d’Europe.

Le joueur du PSG sait aussi se démarquer avec des tenues plus simples et moins chères, dont un exemple a été donné lors du récent anniversaire de son frère, René Ramos, dans lequel il a décidé de porter une tenue plus décontractée, mais avec beaucoup de style.

C’est que Sergio Ramos a choisi une chemise de couleur claire sur laquelle était estampillée une photo de l’écrivain Jack Kerouac, qui apparaît sur l’image avec un chapeau au milieu de la rue, tout en regardant la caméra.

La tenue à 700 $ est devenue une tendance sur les réseaux sociaux pour avoir l’éminent auteur américain, qui est connu pour être l’un des pionniers de la Beat Generation et est largement connu pour son style de prose spontanée.

Le style unique de Sergio Ramos

De plus, le footballeur espagnol est également très populaire pour les designs avant-gardistes qu’il utilise pour des événements plus décontractés, comme cette chemise de bûcheron avec trois imprimés différents de couleurs grise, rouge et jaune qu’il a complétée avec un béret.

Ramos ne surprend pas toujours avec ses styles plus urbains, car il arrive qu’il fasse sensation en portant des costumes sur mesure pour arriver à un match alors qu’il faisait partie du Real Madrid, un code vestimentaire caractéristique du club.

Pour cette raison, le joueur de football porte également généralement une veste et une cravate pour des événements plus formels, mais il a précisé à plusieurs reprises qu’il préfère être reconnu pour ses tenues colorées et décontractées, qu’il utilise plus fréquemment et combine parfois avec son partenaire, Pilar Blond.