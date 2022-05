Carnet noir : triste décès d’un footballeur congolais (photo)

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont deux des footballeurs qui reçoivent le plus d’attention des médias, car, en plus d’être très talentueux et d’avoir des carrières exceptionnelles dans les ligues les plus importantes d’Europe, les deux occupent depuis plusieurs années l’un des rivalités les plus excitantes de l’histoire du football.

Ballon d’Or, buts et passes décisives ne sont que quelques-uns des exploits et des records sportifs qui ont alimenté cette rivalité ces dernières années.

Cependant, il y a un autre aspect très important de leur carrière qui est souvent négligé par les fans de Messi et Ronaldo, malgré le fait que cela puisse être très bénéfique pour les équipes : leur influence sur les réseaux sociaux.

Si nous parlons d’Instagram, les 437 millions de followers de Cristiano dépassent de loin les 324 millions de Messi. Pour autant, cela ne veut pas dire que le Portugais est plus influent que l’Argentin, qui a suscité il y a quelques mois un émoi mondial après avoir quitté le FC Barcelone pour entamer une nouvelle étape au PSG.

Depuis que le club parisien a annoncé la signature de Lionel Messi, il a gagné 20,4 millions de followers, un chiffre qui ne cesse d’augmenter de jour en jour.

Manchester United, pour sa part, a pu ajouter quelque 13 millions 300 mille utilisateurs à son audience sur ce réseau social depuis que le retour de Cristiano Ronaldo a été officialisé.

Qui a le plus d’argent entre Messi et Cristiano Ronaldo ?

Les comptes bancaires sont également très importants dans la compétition entre Leo et Cristiano et, alors que le joueur du PSG dispose d’une fortune d’environ 550 millions d’euros, son plus grand rival a dépassé le milliard il y a quelques mois.

La supériorité économique de Cristiano Ronaldo sur Lionel Messi tient à son grand instinct commercial, car, en plus de travailler très intelligemment sa marque personnelle, le Portugais possède également une chaîne hôtelière renommée et plusieurs cliniques de restauration capillaire.

L’Argentin, pour sa part, s’est également essayé avec des hôtels et des restaurants, mais il n’a pas eu autant de succès que son rival.