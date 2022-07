Carmen Sama : la veuve de DJ Arafat offre 1 million de FCFA à Safarel Obiang, voici la raison (photo)

«Beaucoup connaissent mon nom, peu savent qui je suis», déclare Georgina Rodríguez dès le début de «Soy Georgina», une docu-réalité dans laquelle elle exhibe sa vie d’amour et de luxe avec son compagnon et ses enfants, mais aussi entourée de ses amis qui appelez-la une «enculée aimante», «pas du tout égocentrique» et «généreuse».

Une vie de rêve entourée de gardes du corps. Maisons impressionnantes, robes haute couture et bijoux. Il bouleverse la vie du mannequin Georgina (Buenos Aires, Argentine, 1994) avec plus de 28 millions de followers sur Instagram.

«J’aime les bijoux avec un survêtement, il y a ceux qui ne le comprennent pas, ils le comprendront», déclare Georgina dans l’un des dix épisodes de l’émission de téléréalité.

Dans le documentaire, Georgina, fière de ses origines et de sa famille, se montre une femme sûre d’elle. «Grâce à l’amour, maintenant ma vie est un rêve.»

Geo, pour ses intimes, a grandi dans le milieu rural de Jaca (Huesca) et, après avoir économisé un peu d’argent en travaillant comme serveuse, elle s’est installée à Madrid, elle a débuté comme vendeuse Gucci, où elle a croisé la route de Cristiano, «son bleu prince», l’attaquant qui a changé sa vie. «C’est un homme super normal, merveilleux, le meilleur footballeur du monde».

Dès que je l’ai rencontré, «j’ai commencé à ressentir des chatouillements dans mon ventre, je ne voulais même pas le regarder, j’avais honte», raconte Georgiona, qui assure que lorsque ses mains sont entrées en collision avec celles du footballeur, ils se sont immédiatement entrelacés. «J’avais l’impression que ces mains avaient été avec moi plusieurs fois, c’étaient des mains familières qui s’emboîtaient parfaitement.»

Cela a changé sa vie. Il est venu travailler en bus et est rentré chez lui en Bugatti. «Je sais ce que c’est de ne rien avoir. Et je sais ce que c’est de tout avoir», confie la mannequin qui ne cache pas ses humbles origines dans lesquelles un bon plan d’été était «des sandwichs et de la pastèque».

Les premières fois qu’il est allé chez Cristiano, il s’est perdu, «J’ai essayé d’aller à la cuisine pour chercher de l’eau et, du coup, je ne savais pas comment revenir, il a fallu une demi-heure pour la trouver, c’est tellement gros» elle a dit.

Passionnée de mode, elle voit dans l’émission de télé-réalité comment les portes de l’atelier de Jean Paul Gaultier s’ouvrent devant elle. Un voyage qu’elle fait accompagnée d’un couple d’amis. «Le jet me facilite beaucoup la vie».

À la suite de sa relation avec Cristiano, sa première fille, Alana, est née en 2017, la quatrième fille de l’attaquant et la première à ne pas être conçue par maternité de substitution.

Avant, ses frères Cristiano JR (2010) et les jumeaux Eva María et Mateo (2017) étaient nés. Maintenant, ce couple attend des jumeaux. «La paix dont j’ai besoin est à la maison avec Cris, avec nos enfants».

«En tant que mère, je suis énormément aimante et un peu douce, mes enfants peuvent faire ce qu’ils veulent avec moi. Je les aime tellement que je suis incapable d’être stricte avec eux», explique le mannequin, qui apparaît dans la téléréalité en train de choisir les sortir de l’école, les nourrir ou préparer leurs sacs d’activités parascolaires.

Elle a l’aide de son amie, Elena, qui, en plus de l’aider avec les tenues, l’aide aussi avec les enfants, «on se comprend parfaitement».

Dans un autre des chapitres, elle apparaît en train de nettoyer ses luxueux sacs et de préparer une valise consensuelle avec son amie qui est de l’autre côté du téléphone ; «Merde avec le Wi-Fi, quatre appareils à la maison et pas de Wi-Fi.»

Considérez que vous avez votre propre style. «Plusieurs fois, ils ont essayé de changer mon style, mais si je ne me sens pas moi-même, je ne le porte pas, je n’aime pas être en insécurité».

Un confort que vous recherchez aussi chez vous, conseillé par votre architecte d’intérieur leader. «Je veux cette maison plus homogène, ne mélangez pas les motifs avec du marbre, ne me mettez pas de fleurs en plastique, ne me mettez pas de livres, pas beaucoup de choses pour ne pas trop nettoyer la poussière.»

Ses amis disent qu’elle est généreuse, polie, respectueuse et drôle. Regroupées sur WhatsApp sous la rubrique ‘Dear Team’, Georgina leur propose d’aller voir la Formule 1 à Monaco et de rester sur le yacht. «Cris aime que je profite du yacht avec mes amis.»

«Le yacht est ma deuxième maison», confie naturellement Georgina, qui assure que «ce qui me rend vraiment heureuse, c’est ma famille et mes amis, avec qui je forme aussi une famille».