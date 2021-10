Carmen Sama : la veuve de DJ Arafat en couple avec le chanteur Davido ?

La famille de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez va s’agrandir puisque le couple vient de révéler qu’ils vont devenir parents de jumeaux. Le mannequin espagnol est enceinte et a partagé la nouvelle via son compte Instagram.

Le couple est très heureux et attend avec impatience l’arrivée de leurs jeunes enfants qui accompagneront leurs frères Alana Martina, Cristiano Jr. et les jumeaux, Mateo et Eva.

«Ravi d’annoncer que nous attendons des jumeaux ; nos cœurs sont pleins d’amour, nous avons hâte de les rencontrer», ont écrit Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sur leurs réseaux sociaux, alors que le couple est vu tenant une image échographique de leurs bébés.

La photographie, accompagnée du message émouvant écrit par Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez, a immédiatement dépassé les 5 millions de «j’aime» sur Instagram.

Les fans du couple ont célébré la nouvelle et envoyé des messages de félicitations pour l’arrivée des jumeaux à la famille : «Félicitations», «Quelle bonne nouvelle» et «Bénédictions pour vous deux étaient quelques-uns des mots qu’ils leur ont adressés.

Selon ce qui a été publié par HOLA !, Georgina Rodríguez serait enceinte de 12 semaines, c’est-à-dire que les jumeaux du couple pourraient naître au printemps 2022

Avec la nouvelle qu’ils deviendront parents, Cristiano Ronaldo a également partagé une image dans laquelle il est observé de la manière la plus heureuse et la plus amusante avec tous ses enfants pendant qu’ils profitent du jacuzzi.

Comment Cristiano Ronaldo a-t-il rencontré Georgina Rodríguez ?

Cristiano Ronaldo a déclaré que leur histoire d’amour avait commencé lorsqu’ils se sont rencontrés dans un magasin de la marque Gucci à Madrid à l’été 2016, où Georgina Rodríguez travaillait en tant que manager.

«C’était un déclic. Je n’ai jamais pensé que j’aurais cette ampleur pour tomber amoureux d’elle, je ne m’y attendais pas, vraiment», a révélé le footballeur portugais.