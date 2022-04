Carlo Ancelotti surprend tout le Real Madrid avec sa décision pour l’avenir

La mère du footballeur de Manchester United a partagé sur Instagram une citation de l’Ancien Testament : «Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur»

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont reçu lundi après-midi l’une des nouvelles les plus tristes que l’on puisse recevoir, le décès d’un des bébés qu’ils attendaient :

«C’est avec notre plus profonde tristesse que nous devons vous annoncer le décès de notre fils». Une nouvelle qui a choqué le monde entier, qui s’est entièrement tourné vers le célèbre couple.

Une triste nouvelle qu’ils ont communiquée via les réseaux sociaux et qui s’est accompagnée de l’annonce de la naissance de leur fille : «Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur.»

Une fille «ferme, forte et pleine de santé», comme l’a avancé plus tard Katia, la soeur du footballeur de Manchester United.

Après la déclaration publiée lundi, ni Cristiano ni Georgina n’ont plus parlé, mais Dolores Aveiro l’a fait, la mère du crack portugais, qui en plus de réagir à la publication de l’attaquant avec une émoticône de visage en pleurs, est maintenant réapparue sur Instagram pour poster un message très significatif.

Dolores, en quête de paix

Dolores a partagé à travers son profil une publication avec une citation de l’Ancien Testament qui dit : «Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il redressera toutes vos vérités.»

Un texte d’une croyante fidèle comme la mère de Cristiano, qui tente de trouver la paix dans des moments aussi délicats pour la famille du footballeur et celle du mannequin.

Comme nous l’avons dit, non seulement la famille s’est tournée vers Cristiano et Georgina, mais ils l’ont fait dans tous les domaines, y compris, bien sûr, le football. D’ailleurs, ce mardi, United a disputé un match de Premier League contre Liverpool.

Un match auquel le Portugais n’était pas présent et dans lequel ils lui ont rendu un bel hommage à la 7ème minute, avec tout Anfield debout applaudissant et entonnant le fameux «You’ll Never Walk Alone».