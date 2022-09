Carlo Ancelotti sort du silence : «Les nouvelles sur Kylian Mbappé…»

Carlo Ancelotti a été interrogé sur le contrat de la prolongation de Mbappé au PSG qui pourrait relancer son avenir dès cet. Et l’entraîneur italien avoue ne penser à aucun joueur pour l’instant.

Selon les informations de L’Equipe, Kylian Mbappé n’aurait en réalité prolongé que jusqu’en juin 2024. La dernière année serait une option et «est à la discrétion de Kylian Mbappé» à en croire le quotidien sportif.

Autrement dit, l’international tricolore sera maître de son destin et décidera lui-même s’il veut rester à Paris jusqu’en 2025 ou non. De quoi relancer son avenir dès cet été. Et le Real Madrid pourrait revenir à la charge.

Carlo Ancelotti a été interrogé sur les récentes révélations à propos de Kylian Mbappé. «Les nouvelles sur Mbappé ? (Rires) J’abandonne ! Nous avons une grande équipe, avec des jeunes joueurs, avec Benzema… beaucoup d’entre eux.

Ce que Vinicius et Rodrygo font nous excite et pour l’instant nous ne pensons à personne d’autre. Nous n’avons pas de doutes et nous ne pensons pas à changer de joueurs» a ainsi avoué l’entraîneur du Real Madrid dans des propos rapportés par AS.