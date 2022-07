Carlo Ancelotti révèle : «Nous n’engagerons personne d’autre»

Gianni Infantino, le président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a félicité le nouveau patron de la FAF, Djahid Abdelouahab Zefizef, suite à son élection jeudi dernier.

«Dans une lettre adressée à la FAF, le président de la FIFA a présenté ses plus chaleureuses et sincères félicitations à M. Zefizef, louant à l’occasion son expérience et ses connaissances qui auront un impact sur le développement du sport-roi en Algérie», a écrit la Fédération Algérienne de Football dans un communiqué publié sur son site officiel.

Elle ajoute également que, «dans cette même lettre, Infantino, convaincu du potentiel du football algérien, a indiqué que les portes de l’instance qu’il préside étaient toujours ouvertes pour échanger sur le sport-roi, son développement et ses valeurs.»