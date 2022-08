Carlo Ancelotti règle le débat : «Si Asensio part, nous ne signerons personne parce que…»

Carlo Ancelotti s’est exprimé lors d’une conférence de presse avant le match et a clairement indiqué qu’Asensio envisageait de quitter l’équipe et a assuré que personne d’autre ne serait signé s’il partait finalement.

«Je ne sais rien de nouveau sur Asensio, seulement qu’il évalue sa situation. Le 2 septembre tout sera clarifié et s’il reste il sera un joueur important et j’en serai ravi, car l’année dernière il a beaucoup apporté à l’équipe et cette saison il le ferait aussi. Si Marco part, nous n’allons signer personne parce que nous n’en avons pas besoin», a déclaré l’entraîneur merengue.

C’est ainsi que Carlo Ancelotti s’est exprimé cet après-midi en salle de presse sur ce dossier qui marque sans doute la dernière ligne droite du marché au Real Madrid . Et c’est que le départ de Marco Asensio n’est pas du tout exclu dans une boîte blanche qui a laissé libre cours au joueur pour trouver un logement. Même si pour l’instant il ne semble pas y avoir de piste plus concrète qu’une autre.

Deux solutions dans le Premier

Ces jours-ci, on parlait déjà qu’une offre d’environ 30 millions d’euros pourrait finir par résoudre le problème. Et en Angleterre, comme nous l’apprend le Daily Mirror, nous avons désormais deux parcours possibles pour le joueur uniquement. D’abord Arsenal qui vient d’envoyer Nicolas Pépé à Nice et qu’ils suivent depuis longtemps.

Et puis il y aurait Manchester United , une équipe qui cherche toujours un nouvel attaquant et qui vient de voir comment de l’Ajax à Amsterdam, ils compliquent leur pari sur Antony, un ailier brésilien. Les Baléares pourraient être une option plus abordable qui rencontrerait Raphaël Varane ou Casemiro.