Carlo Ancelotti : «Mon idée est de voir Eden Hazard dans cette position»

Tout indique que Raheem Sterling, Fernandinho et Gabriel Jesus ne seront pas les seules victimes de Manchester City pour la saison prochaine. Les Sky Blues achètent sur le marché estival, mais ils encaissent également avec des joueurs qui ne sont pas une priorité dans le projet de Pep Guardiola.

Après avoir accueilli Sterling à Chelsea et Gabriel à Arsenal, la haute direction du club Etihad serait ouverte aux ventes d’Oleksandr Zinchenko, recherché par Arsenal et de Nathan Aké, défenseur multifonctionnel dont le nom est à l’agenda de Chelsea.

Oleksandr Zinchenko (Ukraine)

Arrière gauche, intérieur ou milieu de terrain. Un véritable joker qui donnerait de l’ampleur à n’importe quelle équipe importante de la Premier League. Mikel Arteta, actuel manager d’Arsenal, le connaît parfaitement après avoir été l’assistant technique de Pep Guardiola.

Nathan Aké (Pays-Bas)

Défenseur central, arrière gauche ou milieu de terrain. En l’absence de procès-verbal et de régularité dans la Ville, la chose normale serait de chercher un logement ailleurs.

Chelsea, qui a perdu Rudiger, Christensen et va probablement perdre d’autres défenseurs (Azpilicueta et Marcos Alonso), l’a comme candidat. En cas d’arrivée, il serait en rotation avec Thiago Silva, Koulibaly et un autre défenseur.