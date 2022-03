Carlo Ancelotti met en garde le PSG de Neymar, Messi et Mbappé : «C’est un match qui…»

Avant de croiser la route du Real Madrid en 8es de finale retour de Ligue des champions mercredi soir à Santiago-Bernabéu, le latéral du PSG s’est confié sur sa relation spéciale avec l’international français.

«Nous sommes deux jeunes de 23 ans et partageons les mêmes goûts. On parle de musique, de jeux vidéo, on va au restaurant ou on passe juste du temps ensemble. On s’apprécie l’un l’autre (…)

On aime profiter de la vie. J’ai une vie personnelle, Kylian aussi. Mais on passe aussi beaucoup de temps à la maison. Il n’est pas toujours nécessaire de sortir pour s’amuser», a confié Hakimi lors d’un entretien accordé au journal Le Parisien avant d’évoquer sa relation technique avec Lionel Messi.

«On a seulement joué six mois ensemble. On a encore besoin de temps pour se comprendre, pour découvrir les qualités de l’autre. Mais chaque semaine, on progresse et on a le sentiment d’être meilleur qu’au début», a-t-il expliqué.