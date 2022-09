Carlo Ancelotti lâche la vérité : «Il y a Zidane, Kaka et Modric mais ce joueur est le plus fort qu’eux…»

La deuxième saison du documentaire «Soy Georgina» «sortira bientôt» et montrera Jaca d’une manière plus intime et personnelle.

Georgina Rodríguez sera à nouveau dans les foyers d’une bonne partie du monde avec une nouvelle saison du documentaire avec lequel elle a balayé le monde en début d’année.

Depuis Netflix, ils ont annoncé que le deuxième épisode «sortira bientôt» et nous pourrons y rencontrer une Georgina encore plus intime et personnelle :

«Ce sera un portrait plus intime qui plongera dans la mère, l’amie, la soeur de Georgina et partenaire, les facettes de sa vie plus personnelle», a exprimé Álvaro Díaz, directeur de Divertissement de la plateforme.

«Je suis Georgina 2» félicitations pour les trois fois où j’ai vu Jaca en avril dernier quand le jour où elle a donné naissance à Bella Esmeralda, elle a également du revoir au baby qui Accompagne la petite fille dans le ventre du mannequin.

«Cette année, j’ai vécu le meilleur et le pire moment de ma vie en un instant», exprime Georgina devant la caméra, c’est pourquoi la production se concentrera sur le fait qu’elle soit celle qui raconte «son histoire, comment ils l’ont vécue et comment ils sont sortis vainqueurs».

«Un morceau de mon cœur s’est envolé et je me suis demandé comment passer à autre chose. La réponse était plus proche qu’il ne le pensait. J’ai regardé dans les yeux de mes enfants et là j’ai vu la seule façon de le faire, en étant tous unis», poursuit Rodríguez en révélant.

Mais les nouveaux épisodes ne se concentreront pas seulement sur sa perte tragique, mais aussi «nous vivrons avec elle tous les jours, ses voyages et ses fêtes», notamment celui déjà traditionnel qu’elle interprète avec la famille et les amis de Ronaldo pour le réveillon du Nouvel An.

«Nous découvrirons également ses véritables amitiés, ses souhaits et ses désirs, les moments les plus heureux et les plus amers de sa vie», a expliqué Álvaro Díaz.

Georgina, un phénomène sur Netflix

La deuxième partie de «Je suis Georgina» n’a semblé qu’une question de temps à partir du jour même de la sortie du documentaire.

À peine un jour plus tard, il était déjà dans le top 10 mondial sur Netflix, mais aussi, en moins d’un mois, il avait déjà cumulé plus de 80 millions d’heures regardées et figurait parmi les dix titres les plus regardés dans jusqu’à soixante-deux pays, qui montre la portée de la figure du modèle et de l’influenceur.

L’ascension de Jaca a été incroyable depuis qu’elle a commencé sa relation avec Cristiano Ronaldo et a quitté son poste de vendeuse dans un magasin de luxe pour s’immerger parmi les projecteurs, les caméras, les tapis rouges et de très nombreux fans.

La deuxième saison de son documentaire arrive très bientôt et le titre précisera une fois de plus que la marque Georgina a plus de succès que jamais et que son nom a tellement de retentissement et tellement de renommée qu’elle n’a même plus besoin de la compagnie de Rodríguez réussir.