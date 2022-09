Carlo Ancelotti : «La chose la plus facile à gérer que j’ai eue dans ma carrière»

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a offert une déclaration en fin de match, dès la quatrième journée de Liga, face au Real Betis. Une confrontation qui s’est terminée par une victoire 2-1 des madridistas lors de l’ouverture de la saison au Santiago Bernabéu.

Ancelotti a fait part de ses sentiments sur le match : «Nous avons bien commencé la saison. C’était un match difficile. On a eu du mal à récupérer car le Betis gère bien le ballon par derrière.

Avec le ballon on a bien fait, à la verticale et avec de bonnes combinaisons. On a raté la dernière passe, mais on a beaucoup généré. Le match n’a pas été facile car le Betis joue très bien au football».

L’Italien n’a pas voulu insister sur le fait qu’Asensio et Hazard auront du mal à obtenir des minutes. Au lieu de cela, il a préféré l’attribuer au type de parti qui était présenté : «Difficile de répondre. Je sais que je peux compter sur eux, cela me suffit. Je ne sais pas combien de minutes ils joueront car chaque match a son histoire.

Les changements consistaient à mettre de l’énergie au centre du terrain et j’ai mis Rüdiger pour avoir plus de force dans le ballon aérien. Vous n’avez pas besoin de jouer Hazard et Asensio quand vous gagnez deux contre un».

Concernant la gestion de l’effectif, Ancelotti a souligné la facilité à placer Kroos ou Modrić comme remplaçants : «Il n’y en a pas. Ils sont très intelligents, humbles et très importants pour nous, même s’ils ne jouent pas tous les matchs. Ils sont un exemple. La chose la plus facile à gérer que j’ai eue dans ma carrière.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la question arrive sur les minutes jouées par Benzema et ce supposé manque de remplaçant. Si la saison dernière, la question était de savoir s’ils arriveraient bien en janvier, physiquement parlant, il semble que, dans celle-ci», le Français sera le leitmotiv.

Ancelotti a été catégorique et a déclaré : «Ce n’est pas vrai qu’il n’a pas de remplaçant. Il en a beaucoup, Mariano, Hazard, Rodrygo. Parfois, cela peut être Asensio, ou aussi Modrić, qui a joué à ce poste, mais cela ne s’est pas bien passé.

Nous n’allons pas le tuer. Nous jouons tous les trois jours à partir de maintenant. Il se peut qu’il ait besoin de se reposer pour un match, mais jusqu’ici physiquement je l’ai bien vu. Aujourd’hui, il n’était pas si fin à l’arrivée, mais pas à cause d’un aspect physique».