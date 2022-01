Carlo Ancelotti : «Je dois être honnête, Barcelone a fait…»

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, s’est dit satisfait de la victoire dans le Clásico qui permet à son équipe d’accéder à la finale de la Supercoupe, où il attend déjà l’Athletic ou l’Atlético après avoir ajouté leur cinquième victoire consécutive contre Barcelone.

«Je dois être honnête, Barcelone a joué un bon match. Je ne pense pas que Barcelone nous ait dominés, ils ont contrôlé le ballon, nous avons été très efficaces par contre, très efficaces. Le match a été égalisé, ni eux nous, ils nous ont dominés et nous ne les avons pas dominés», a-t-il déclaré.

«Le match a été souffert parce que c’était égal, de bons jeux, deux bonnes équipes, c’était un match divertissant. Sur le banc, vous souffrez toujours», a déclaré l’entraîneur italien à Movistar.

«Nous avons très bien commencé, avec la sortie par derrière, en jouant entre les lignes et en allant à la contre-attaque. Après le but, nous avons un peu baissé, nous avons davantage contrôlé. Nous méritions de gagner la première mi-temps mais nous avons encaissé un but malchanceux et le la seconde mi-temps était beaucoup plus Nous l’utilisons très bien contre nous, nous avons des joueurs de ces caractéristiques qui se débrouillent très bien», a analysé Ancelotti.

«Nous avons très bien attaqué. Barcelone a très bien joué, ils ont des joueurs de grande qualité. C’était un match important pour tout le monde. Il y avait une bonne ambiance dans les tribunes et bien que ce ne soit pas le titre le plus important, c’était un match important», a-t-il félicité son rival.

«Barcelone a une équipe de haute qualité et elle va s’améliorer. En première mi-temps, ils ont créé un danger avec les centres, quelque chose de rare pour Barcelone, et nous avons montré notre qualité», a-t-il déclaré.

«En raison des caractéristiques de nos supports, il n’est pas très bon pour nous de presser. Le bloc qui est descendu n’est pas très esthétique, mais la qualité que nous avons au sommet est très importante pour ne pas en profiter. Modric a un immense qualité, c’est très difficile de lui faire pression. Sans Modric on perd en possession mais Valverde a marqué un but et atteint très bien la surface», a-t-il ajouté.

«L’effort physique et mental a été très important, mais nous avons bien résisté jusqu’à la fin. Les changements ont aidé, Lucas est bien entré pour Carvajal et Valverde a marqué un but. Nous sommes fatigués mais très heureux. Benzema a bien fini, a subi un coup, maintenant c’est le temps de jouer. de se reposer et de se préparer pour la finale», a ajouté Ancelotti.

«L’important, c’est d’être en finale, pas le rival. Demain sera un grand match entre deux grandes équipes. La bonne chose est d’être en finale», a ajouté l’entraîneur de Reggiolo.

«Il était en colère contre Piqué parce qu’on a jeté le ballon et ils ne l’ont pas fait, mais il m’a dit qu’ils ne l’ont jamais jeté. C’est respectable, je ne savais pas», a-t-il expliqué à propos de sa conversation avec le défenseur central du Barça.

«Carvajal est très important, son caractère fait de lui une pièce très précieuse dans cette équipe», a-t-il déclaré à propos du retour de l’équipe à onze.