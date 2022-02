Carlo Ancelotti : «J’ai vu Messi, Cristiano et Benzema mais le meilleur…»

Après que Kylian Mbappé ait inscrit un but spectaculaire pour offrir la victoire (1-0) au PSG contre le Real Madrid en 8e de finale aller de l’UEFA Champions League, Carlo Ancelotti a rendu un immense hommage au champion du monde français.

Au-delà du fait qu’à d’autres occasions, il s’est rendu à des légendes telles que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, et que Robert Lewandowski est l’actuel lauréat du prix The Best, l’entraîneur italien a reconnu qu’il fait partie de ceux qui croient que le 7 du Paris Saint-Germain est actuellement le meilleur footballeur d’Europe.

Interrogé, lors d’une conversation avec Movistar Plus, sur la question de savoir si Mbappé a fini par être imparable pour la défense du Real Madrid en raison de sa capacité à déséquilibrer, l’entraîneur du Real Madrid a répondu :

«Oui, bien sûr (c’est un joueur très déséquilibré). Il (Kylian Mbappé) est le meilleur joueur d’Europe aujourd’hui. Ça a été décisif, oui.»

Et plus tard, lorsqu’on lui a demandé directement en conférence de presse si Kylian ne pouvait tout simplement pas se contenir dans les duels individuels en ce moment, Carletto a déclaré :

«Oui, Mbappé est imparable et je pense que nous avons essayé de le contrôler et de doubler… Militao a très bien fait. Mais c’est toujours un joueur qui peut inventer quelque chose et qui l’a inventé à la dernière minute».