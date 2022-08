Carlo Ancelotti : «J’ai parlé à Casemiro, il veut tenter un nouveau challenge»

Quelques semaines après leur mariage secret, Jennifer Lopez et Ben Affleck préparent un deuxième mariage au cours duquel plusieurs de leurs amis et proches seront invités.

Pour la fête, l’espace ne sera apparemment pas un problème, car TMZ rapporte que la propriété donne accès à près de 100 places. À la veille, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été vus entrer dans des magasins locaux à Savannah jeudi avec l’un de leurs enfants. Ce fût leur première apparition lors d’un week-end chargé et important pour le couple.

Le couple se marie dans leur propriété à Riceboro, en Géorgie. Le mariage marquera la présence de Jay Shetty. Jennifer Lopez et Ben Affleck verront également la présence de Jimmy Kimmel, Drea de Matteo et Matt Damon qui font partie des invités qui devraient séjourner dans une cabane de 10 000 pieds carrés sur le domaine d’Affleck, connue sous le nom de Oyster House.

