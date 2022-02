Carlo Ancelotti : «J’ai fait sortir Toni Kroos et Vinicius Jr à cause…»

Alors que le marché hivernal a fermé ses portes, Gareth Bale, Eden Hazard et Luka Jovic n’ont toujours pas réussi à inverser la tendance. En effet, aucun de ces trois attaquants n’ont été utilisés ce jeudi en Coupe du Roi face à l’Athletic.

Interrogé sur le sujet, Carlo Ancelotti a donné son explication, avant de s’agacer lorsqu’un journaliste l’a relancé. «Pourquoi Jovic, Hazard ou Bale n’ont pas joué ? J’ai fait sortir Toni Kroos et Vinicius Jr à cause de la fatigue. J’étais en train de réfléchir aux changements pour les prolongations. Je n’ai pas eu le temps de faire entrer d’autres joueurs… (Un autre journaliste insiste…) Je n’ai rien de plus à dire. Pourquoi ne pas parler de (Dani) Ceballos ou de (Jesus) Vallejo. Ils ne sont pas que trois joueurs (Luka Jovic, Eden Hazard et Gareth Bale). J’ai pris des décisions qui n’ont pas impliqué ces joueurs. Vous devez vous montrer honnête et parler des autres joueurs qui n’ont pas joué non plus et qui sont au même niveau», a pesté Carlo Ancelotti, le technicien du Real Madrid, en conférence de presse d’après-match.