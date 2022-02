Carlo Ancelotti : «J’ai entraîné Benzema, Ronaldinho, Ronaldo mais le meilleur…»

Cristiano Ronaldo est à un moment de sa carrière où l’argent et les titres ne sont pas les seules choses qui le motivent. En fait, lors de la cérémonie au cours de laquelle il a reçu le Globe Soccer Award pour être le meilleur buteur de tous les temps du football professionnel, il a ouvertement voulu dire pourquoi il continue de concourir au plus haut niveau à près de 37 ans.

De nombreuses légendes à leur âge décident d’aller aux États-Unis, au Qatar, en Chine, au Japon ou dans une ligue inférieure pour conclure de gros contrats et réduire la demande dans la dernière partie de leur carrière.

Mais Cristiano est différent. Il continue avec enthousiasme à rester dans l’élite. Et c’est en grande partie grâce au formidable soutien qu’il reçoit de ses fans.

A l’Expo de Dubaï, une sensation impressionnante a été générée par sa présence. Et toute cette euphorie a été utilisée par El Bicho pour expliquer que voir le bonheur qu’il continue de générer avec ses objectifs est la principale source de motivation qu’il utilise à ce stade de sa carrière professionnelle. Plus que des trophées et des records, son engagement se concentre désormais sur ses fans.

«Vous (les fans) êtes ma motivation pour continuer à jouer au football. Parce que, sans vous, le football serait moins. Nous vous le devons. Et le simple fait de ressentir la chaleur que vous me donnez, la motivation que vous générez en moi et l’affection que je reçois, me rend très fier. Je n’ai pas de mots pour m’exprimer au-delà de cela, mais je dois vous remercier», a déclaré l’actuel footballeur de Manchester United, dans des mots qui ont été recueillis sur la chaîne YouTube de Diario AS.

Un exemple de tout ce qui émeut Cristiano Ronaldo ? Eh bien, c’est la personne qui compte le plus de followers (près de 400 millions) sur Instagram sur toute la planète.

Non seulement il est le footballeur le plus populaire, mais il est aussi la figure avec le plus grand impact médiatique qui existe actuellement.

Avec ses objectifs et son héritage, il est devenu une référence pour des générations entières. Et voir le message qu’il a partagé à Dubaï montre qu’il est très conscient de ce qu’il provoque sur et en dehors du terrain.