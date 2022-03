Carlo Ancelotti insiste après le Clasico : «C’était impossible pour nous après…»

La défaite dans le classique laissera de nombreuses lignes de débat, notamment à Madrid. Le Real Madrid n’était pas au diapason et a payé le prix de l’approche paresseuse de son entraîneur. La Ligue est suspendue.

Carlo Ancelotti est passé par la conférence de presse d’après-match et a laissé un message clair au milieu d’une défaite douloureuse, l’entraîneur des Merengue a pris la responsabilité de la chute et cherche à mettre un froid à la situation sans entrer dans la polémique ni faire autant de drame.

L’entraîneur madrilène assume qu’il s’est trompé dans l’approche de la tactique du jeu en plaçant Modric comme un faux attaquant, avec qui il cherchait à avoir plus de contrôle du ballon au milieu de terrain.

Quant au rival, Ancelotti a déclaré: «ils ont mieux joué que nous, après les deux buts, c’était impossible pour nous», il a également encouragé que «nous avons perdu une bataille, mais nous avons encore un avantage, nous devons être calmes, se calmer et récupérer», Madrid doit s’accrocher à la reprise.

«Il n’est pas nécessaire de faire autant de drames sur cette situation, nous avons perdu parce que mon approche n’a pas fonctionné, c’est de ma faute», a déclaré Ancelotti, prenant en charge la victoire subie dans le classique et clôturé : «Je me suis trompé une fois, Je ne me trompe jamais deux fois».

Ancelotti, ne cherche pas d’excuses

L’entraîneur du Real Madrid a réussi à ne pas chercher d’excuses pour la défaite, ni pour l’absence de Benzema, qui a été le joueur le plus clé des Merengue cette saison.

Ancelotti s’est accroché au travail et à la récupération et il lui faut ces deux semaines pour se remettre sur les rails et profiter de la distance qu’il a avec le deuxième de la Liga.