Carlo Ancelotti évoque la mauvaise passe traversée par le Real Madrid : «Nous allons nous…»

Avant le huitième de finale de la Coupe du Roi à Villarreal, jeudi, Carlo Ancelotti a évoqué la mauvaise passe traversée par le Real Madrid.

Avec deux défaites en quatre matchs depuis le début de l’année civile, le Real Madrid vit une période délicate. Relégués à deuxième place de la Liga à trois longueurs du FC Barcelone, les Merengue se sont inclinés dimanche dernier contre le rival catalan (1-3), en finale de la Supercoupe d’Espagne, en dépit d’un nouveau but de l’attaquant français Karim Benzema.

De quoi inquiéter les supporters alors que se profilent les principales échéances de cette saison, dont la double confrontation contre Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions (21 février et 15 mars).

«Nous allons nous en sortir»

Face aux médias mercredi, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur la mauvaise passe de ses joueurs. L’entraîneur italien, qui a fait son mea-culpa sur le milieu de terrain français Eduardo Camavinga, ne s’inquiète pas et a tenté de rassurer.

«Nous devons rester calmes et confiants. La saison est très longue et nous allons nous battre jusqu’à la fin dans toutes les compétitions (…) C’était normal de ne pas être au top à ce moment là et que le mois de janvier allait être compliqué. Nous devons faire face dans ce mois et ces matchs.

Nous allons jouer contre des équipes fortes et dans une bonne dynamique, mais nous n’allons jamais baisser les bras. Je suis convaincu que nous allons sortir de cette dynamique et j’ai l’espoir que ce sera demain. Nous allons nous en sortir et ce ne sera pas trop tard.»

Le sursaut de la Maison Blanche passera-t-il par une offensive d’ici la fin de ce mois de janvier ? Intéressé par le milieu offensif argentin de Manchester United Alejandro Garnacho, le champion d’Espagne 2022 n’a pas l’ambition de recruter pendant ce mercato hivernal et entend miser sur son effectif du moment pour garnir son armoire à trophées.