Carlo Ancelotti compare Messi à Cristiano Ronaldo et met fin au débat

Amber Heard revient sur les réseaux sociaux pour partager une déclaration dure à propos de Johnny Depp : «Ma vie a été détruite. Mon témoignage était un divertissement.»

Au milieu de cette année, Amber Heard et Johnny Depp étaient impliqués dans un procès médiatique pour diffamation dans lequel les deux parties s’accusaient mutuellement de violences conjugales.

Après près de deux mois de témoignages et de preuves, un jury de Fairfax, en Virginie, a déclaré l’actrice «Aquaman» coupable, accordant à l’acteur 10,3 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

Depuis lors, les équipes juridiques des deux parties négocient pour éviter un troisième procès et parvenir à un règlement, qui a été conclu le week-end dernier.

Selon des documents officiels obtenus par The Mirror, l’affaire a abouti à un accord dans lequel la compagnie d’assurance de Heard paiera à Depp 1 million de dollars

Une fois le règlement dévoilé, Amber Heard s’est rendue sur son compte Instagram officiel pour partager une déclaration ferme sur son ex-mari et le verdict du jury, notant que sa vie avait été «détruite» et que son témoignage était considéré comme un «divertissement» pour «les réseaux sociaux», alors que le système juridique de l’Union américaine n’a fait que lui faire défaut.

«C’est important pour moi de dire que je n’ai jamais choisi ça. J’ai défendu ma vérité et, ce faisant, ma vie telle que je la connaissais a été détruite. La diffamation à laquelle j’ai été confrontée sur les réseaux sociaux est une version amplifiée de la façon dont les femmes sont revictimisées.

Maintenant, j’ai enfin l’opportunité de m’émanciper de quelque chose que j’ai essayé de quitter il y a plus de six ans (…) Je n’ai fait aucun aveu. Ce n’est pas un acte de concession. Il n’y a pas de restrictions ou de gags concernant ma voix pour aller de l’avant», poursuit Heard.

«Je prends cette décision après avoir perdu confiance dans le système judiciaire américain, où mon témoignage non protégé a servi de divertissement et de contenu sur les réseaux sociaux. Lorsque j’ai comparu devant un juge au Royaume-Uni, j’ai été justifié par un système fort, équitable et juste, où j’étais protégé de devoir donner les pires moments de mon témoignage devant les médias du monde entier, et où le tribunal a conclu que je a subi des violences domestiques et sexuelles.

Aux États-Unis, cependant,J’ai épuisé presque toutes mes ressources avant et pendant un procès dans lequel j’ai été soumis à une salle d’audience dans laquelle d’abondantes preuves directes corroborant mon témoignage ont été exclues et dans laquelle la popularité et le pouvoir comptaient plus que la raison et la légalité», a-t-elle pointé.

Amber Heard ne cherche plus à faire appel

De la même manière, l’actrice a souligné qu’elle avait été exposée à un type «d’humiliation» qu’elle ne peut pas «revivre», c’est pourquoi elle a décidé de ne pas faire appel de la décision du jury.

«Je ne peux tout simplement pas recommencer une troisième fois. Je ne peux pas me permettre de risquer une facture impossible, non seulement financière, mais aussi psychologique, physique et émotionnelle.

Les femmes ne devraient pas être victimes d’abus ou de faillite pour avoir dit leur vérité, mais malheureusement, ce n’est pas rare. Je ne serai pas menacé, découragé ou dissuadé par ce qui s’est passé de dire la vérité (…) Personne ne peut et personne ne m’enlèvera cela. Ma voix restera à jamais mon atout le plus précieux», a-t-elle ajouté.

La déclaration s’est terminée par Heard la remerciant pour le soutien qu’elle a reçu avant et pendant le procès avec son ex-mari. Jusqu’à présent, Johnny Depp n’en a pas parlé.