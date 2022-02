Carlo Ancelotti : «C’est le meilleur entre Ronaldinho, Zidane et Kaka…»

Ousmane Dembélé fait partie du groupe de personnalités actuelles qui, ces dernières années, ont publiquement partagé leur position sur qui est le plus grand footballeur de tous les temps.

Dans le débat auquel participent habituellement des légendes telles que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Pelé ou Diego Armando Maradona, le champion du monde français a conclu qu’il n’y a eu personne de plus grand dans l’histoire que le meilleur buteur de tous les temps du club de football Barcelone.

C’est vrai, pour El Mosquito , Lionel Andrés Messi Cuccittini a déjà les chiffres, les records, les récompenses individuelles, les titres et l’héritage pour être considéré comme LA CHÈVRE dans le monde du football.

«Leo (Messi) est un génie. Nous le savons tous. C’est un génie. Il est le meilleur joueur de toute l’histoire du football. Il m’a inspiré quand j’étais plus jeune, et il m’inspire encore aujourd’hui», a souligné l’ancien du Borussia Dortmund, dans une conférence (2021) recueillie sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Personne n’a plus de Ballon d’Or (7) que lui, personne n’a plus de Golden Boots (6) que lui, personne n’a plus de Pichichis (8) que lui, personne n’a plus de prix IFFHS (4) en tant que meilleur constructeur dans le jeu que lui et personne n’a de meilleurs records individuels (759 buts et 325 passes décisives en 959 matchs) dans le football professionnel. Lionel Messi a plein d’arguments pour être dans la conversation des meilleurs talents de l’histoire.