Carlo Ancelotti : «C’est difficile à dire. J’ai entraîné Cristiano Ronaldo et affronté Lionel Messi mais…»

Lors de la dernière occasion où il a été interrogé sur l’éternel débat de football entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Carlo Ancelotti a été tout à fait honnête en partageant l’argument qu’il utilise habituellement pour trancher ce différend.

Dans un Q&A dans lequel il a joué avec Sky Sports Football, l’entraîneur italien a ouvertement reconnu que, dans le duel direct entre les plus grands de l’époque, sa décision finale était principalement basée sur le fait qu’il avait eu l’opportunité de travailler avec Cristiano pendant son première étape sur le banc du Real Madrid.

«(Lionel) Messi ou (Cristiano) Ronaldo ? C’est difficile à dire, mais parce que j’ai dirigé Ronaldo pendant quelques années, je dis Ronaldo», a été la première réponse du triple champion de l’UEFA Champions League.

Et plus tard, Carletto a tenu à souligner qu’au-delà de ses records de buts brutaux, ce qui l’étonnait le plus chez CR7, c’était son professionnalisme :

«J’ai des souvenirs fantastiques de lui parce que c’est vrai qu’il a marqué beaucoup de buts avec moi, mais c’est aussi vrai. qu’il était toujours très sérieux et professionnel. C’est ce que j’apprécie le plus.»

Ancelotti est très pragmatique lorsqu’il prend ses décisions en tant qu’entraîneur et il est également très pragmatique lorsqu’il fait des déclarations. C’est l’ équipe de Cristiano Ronaldo simplement parce qu’il a travaillé, gagné et s’est amusé à ses côtés.