Carlo Ancelotti avoue la vérité : «J’ai entraîné Zidane et Modric mais le meilleur…»

Bientôt un mois que Sadio Mané et Mohamed Salah ont commencé la période de jeûne avec Liverpool. Et un constat étonnant, c’est que les deux joueurs n’ont montré aucun signe de faiblesse.

La période de Ramadan va bientôt prendre fin, mais durant tout le mois, Mané et Salah ont été extraordinaires avec Liverpool. Ils ont affiché une grande forme, alors que c’est une période qui rend normalement fragile les organismes des musulmans. Et cet état de chose a bel et une explication.

En effet, le champion d’Afrique a expliqué qu’avant la période de Ramadan, ils ont fait une demande à Jürgen Klopp pour se maintenir au niveau durant les séances d’entraînements et les matchs. Et bien évidemment, le technicien allemand n’a pas osé dire non.

«Jouer et s’entraîner en faisant le ramadan n’est pas facile du tout», a-t-il d’abord assuré au micro de beIN Sports.

«Avant le ramadan on a parlé avec le capitaine et l’entraîneur pour savoir si on pouvait modifier le calendrier pour s’entraîner le matin. C’est plus facile pour nous, tu as plus de temps pour récupérer l’après-midi chez toi», a-t-il expliqué.

Et la demande a été acceptée par Jürgen Klopp, sans opposition aucune : «Ça nous rend la tâche plus simple pour donner le meilleur de nous-même sur le terrain.»